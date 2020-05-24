Beyoğlu'nda kediye mama vermek için çıkan yaşlı adama gasp şoku
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beyoğlu'nda kediye mama vermek için çıkan yaşlı adama gasp şoku

Beyoğlu'nda kediye mama vermek için çıkan yaşlı adama gasp şoku Şüpheliler kısa sürede kıskıvrak yakalanırken, gasp edilen paralar iç çamaşırından çıktı Beyoğlu'nda bayram sabahı kedilere mama vermek için sokağa çıkan yaşlı adam, yabancı uyruklu 3 kişi tarafından gasp edildi.

Beyoğlu'nda kediye mama vermek için çıkan yaşlı adama gasp şoku
24.05.2020 20:17 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:20

Beyoğlu'nda kediye mama vermek için çıkan yaşlı adama gasp şoku

Şüpheliler kısa sürede kıskıvrak yakalanırken, gasp edilen paralar iç çamaşırından çıktı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bayram sabahı kedilere mama vermek için sokağa çıkan yaşlı adam, yabancı uyruklu 3 kişi tarafından gasp edildi. Gaspçılar olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelinin 5 bin 30 lirayı ayakkabı tabanına, çorabına ve iç çamaşırına sakladığı tespit edildi.

Olay, saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Mürver Sokak içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Karadağ isimli yaşlı adam, bayramın birinci gününde kedilere mama vermek için dışarıya çıktı. Bu sırada yabancı uyruklu 3 gaspçı yaşlı adama saldırarak ceketinden bulunan 5 bin lira para ve cüzdanını çalarak kayıplara karıştı. Yaşadığı gasp şokunu atlatan Mustafa Karadağ isimli şahıs, Karakaöy Polis Merkezi Amirliğine gelerek şikayette bulundu.

Gaspçılar kısa sürede kıskıvrak yakalandı

Gelen ihbar üzerine Mustafa Karadağ'ın ifadeleri doğrultusunda harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak sokak gezerek şüphelileri aramaya başladı. Yapılan aramalar sırasında Arşın Sokak içerisinde bir merdivende saklanan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Kemankeş Caddesi üzerinde ise diğer iki şüpheliyi yakalayarak polis merkezine götürüldü.

Paralar gaspçının ayakkabı tabanı, çorap ve iç çamaşırından çıktı

Polis merkezinde şüphelilerin üstünde arama yapıldı. Polisler, ilk yakalanan gaspçının çorabında, ayakkabı tabanında ve iç çamaşırında 5 bin 30 lira para ve bir markete ait kart buldu. Şüphelilerin birbirleriyle bağlantılı olup olmadığını araştıran ekipler, şahısların aynı otelde kaldıklarını tespit etti. Polis ekipleri gasp mağduru Mustafa Karadağ'a parasını teslim etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti Haber
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu Haber
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi Haber
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü Haber
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar var ama sayıyı azalttık
Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar...
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Ekmek almaya çıkan yaşlı adam, polis kovalamacasının ortasında kaldı
Ekmek almaya çıkan yaşlı adam, polis kovalamacasının ortasında kaldı
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun sol ayağıyla çektiği, kaleyi bulan 6 şuttan 5'i gol oldu
Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun sol ayağıyla çektiği, kaleyi bulan 6 şuttan 5'i gol oldu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsteyen evinde bayram ya da kuşluk namazı kılsın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsteyen evinde bayram ya da kuşluk namazı kılsın
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL
Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeğin doğduğunu duyurdu
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeğin doğduğunu duyurdu
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Bataklığa saplanan ineğinin başında 2 gece bekleyen yaşlı adama 4 inek hediye edildi
Bataklığa saplanan ineğinin başında 2 gece bekleyen yaşlı adama 4 inek hediye edildi
Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı
Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü
Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü
Prof. Dr. Ali Satar salgında yeni tehlikeye dikkat çekti: Sinek ve böcekler koronavirüsü taşıyabilir
Prof. Dr. Ali Satar salgında yeni tehlikeye dikkat çekti: Sinek ve böcekler koronavirüsü taşıyabilir
Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu! DBP eski eş başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek tutuklandı
Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu! DBP eski eş başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Naci Bostancı Bekir Pakdemirli Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mfö Hadise Hazal Kaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Şenol Güneş Lionel Messi Bülent Uygun Hidayet Türkoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Bayram Antalya Survivor
Şu an buradasınız: Beyoğlu'nda kediye mama vermek için çıkan yaşlı adama gasp şoku - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 20:20:48. #1.15#
title