Beyoğlu'nda kediye mama vermek için çıkan yaşlı adama gasp şoku Beyoğlu'nda bayram sabahı kedilere mama vermek için sokağa çıkan yaşlı adam, yabancı uyruklu 3 kişi tarafından gasp edildi.

Beyoğlu'nda bayram sabahı kedilere mama vermek için sokağa çıkan yaşlı adam, yabancı uyruklu 3 kişi tarafından gasp edildi. Gaspçılar olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelinin 5 bin 30 lirayı ayakkabı tabanına, çorabına ve iç çamaşırına sakladığı tespit edildi.

Olay, saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Mürver Sokak içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Karadağ isimli yaşlı adam, bayramın birinci gününde kedilere mama vermek için dışarıya çıktı. Bu sırada yabancı uyruklu 3 gaspçı yaşlı adama saldırarak ceketinden bulunan 5 bin lira para ve cüzdanını çalarak kayıplara karıştı. Yaşadığı gasp şokunu atlatan Mustafa Karadağ isimli şahıs, Karaköy Polis Merkezi Amirliğine gelerek şikayette bulundu.

Gaspçılar kısa sürede kıskıvrak yakalandı

Gelen ihbar üzerine Mustafa Karadağ'ın ifadeleri doğrultusunda harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak sokak gezerek şüphelileri aramaya başladı. Yapılan aramalar sırasında Arşın Sokak içerisinde bir merdivende saklanan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Kemankeş Caddesi üzerinde ise diğer iki şüpheliyi yakalayarak polis merkezine götürüldü.

Paralar gaspçının ayakkabı tabanı, çorap ve iç çamaşırından çıktı

Polis merkezinde şüphelilerin üstünde arama yapıldı. Polisler, ilk yakalanan gaspçının çorabında, ayakkabı tabanında ve iç çamaşırında 5 bin 30 lira para ve bir markete ait kart buldu. Şüphelilerin birbirleriyle bağlantılı olup olmadığını araştıran ekipler, şahısların aynı otelde kaldıklarını tespit etti. Polis ekipleri gasp mağduru Mustafa Karadağ'a parasını teslim etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA