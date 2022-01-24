Beyoğlu Belediyesinden kara karşı tuzlama çalışması

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan 45 mahalle ve ana arterlerde tuzlama çalışması yapıyor.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan 45 mahalle ve ana arterlerde tuzlama çalışması yapıyor.

Beyoğlu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kar yağışına karşı belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Olası dona karşı kar temizleme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, üst geçit, metrobüs, tramvay ve metro gibi toplu taşıma duraklarına solüsyon uyguluyor.

Beyoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yaşanabilecek olumsuzluğa karşı vardiyalar halinde çalışıyor.

Kar küreme ile tuzlama araçları ve iş makinalarının kullanıldığı çalışmalarda, Beyoğlu'nun 45 mahallesinde başta ana arterler olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Karla mücadelede gerekli tüm çalışmaların yapıldığını belirten yetkililer, vatandaşların herhangi bir olumsuzluğa karşı karla mücadele ekiplerine "444 0 160" numaralı telefondan ulaşabileceklerini bildirdi.