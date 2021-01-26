BEYOĞLU'NDA KARDEŞİNİ TİNERLE YAKTIĞI İDDİA EDİLEN SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

* Ağabeyi tarafından tinerle yakıldığı iddia edilen Serkan Dalkıran; Ben alev aldıktan sonra ağabeyim elindeki tineri su sanıp üstüme döktüHaber: Sevda SARIKAYA / İSTANBUL, BEYOĞLU'nda ağabeyi Hanifi Dalkıran'ın üzerine döktüğü tinerle yandığı iddia edilen Serkan Dalkıran mahkemede ilk kez...

* Ağabeyi tarafından tinerle yakıldığı iddia edilen Serkan Dalkıran; Ben alev aldıktan sonra ağabeyim elindeki tineri su sanıp üstüme döktü

Haber: Sevda SARIKAYA/ İSTANBUL,

BEYOĞLU'nda ağabeyi Hanifi Dalkıran'ın üzerine döktüğü tinerle yandığı iddia edilen Serkan Dalkıran mahkemede ilk kez ifade verdi. Kafasında, yüzünde, el ve kollarında yanıklar olduğu görülen Serkan Dalkıran, "Ben alev aldıktan sonra ağabeyim elindeki tineri su sanıp üstüme döktü. Şikayetçi değilim" dedi. Sanık ağabey Hanifi Dalkıran ise duruşmada savunma yapmadı. İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesinde, ağabey Hanifi Dalkıran'ın avukatının, tiner dökülerek yakıldığı iddia edilen kardeş Serkan Dalkıran'ın yanına giderek duruşmaya girmeden önce montunu giymesini söylediği, ayrıca olayı hatırlamadığını ve ağabeyini çok sevdiğini söylemesini istemesi dikkat çekti.

"BEN ALEV ALDIKTAN SONRA ELİNDEKİ TİNERİ SU SANIP ÜZERİME DÖKTÜ"

Duruşmaya, tutuklu sanık Hanifi Dalkıran getirilirken, mağdur Serkan Dalkıran da duruşma salonunda hazır bulundu. Dalkıran kardeşlerin annesi ve kız kardeşi ise izleyici olarak duruşmaya katıldı. Soruşturma aşamasında hayati tehlikesi devam ettiğinden ifade veremeyen mağdur Serkan Dalkıran, ilk kez duruşma salonunda ifade verdi. Mağdur Dalkıran, sürekli olarak ağabeyiyle birlikte tiner kullandığını ve 10 senedir sokaklarda yaşadığını belirterek, "Olayın olduğu gün Taksim 'deydik. Boş bir mekanda kalıyordum. Çay almak için dışarı çıktım. Geri geldiğimde ağabeyimin geldiğini gördüm. Kendisi kullanmak için bir beze tiner dökmüş. Benim haber im yoktu. O sırada ben sigaramı yakmak için çakmağı ateşlediğim anda bezle birlikte bütün vücudum alev aldı. Ağabeyim ben alev aldıktan sonra elindeki tineri su sanıp üzerime döktü. Ancak elinde tiner varmış şişeyi döktükten sonra alevler daha da büyüdü. Ağabeyimden şikayetçi değilim" dedi.

AĞABEY SAVUNMA YAPMADISanık Hanifi Dalkıran, savunma yapmadı. Sanık Hanifi Dalkıran'ın duruşma boyunca gözlerini kardeşinden ayırmadığı görüldü. Sanık avukatı, müvekkilinin tineri sigarayla birlikte kullanırken daha önce de iki kez kendisini boynundan yaraladığını söyledi. Mahkeme heyeti, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay 10 Ağustos 2020 Taksim, Dolapdere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddianameye göre, şüpheli Hanifi Dalkıran'ın elinde olan pet şişe ile kardeşi Serkan Dalkıran'ın bulunduğu binaya girdiği, daha sonra Serkan Dalkıran'ın yanar vaziyette binadan kaldırıma çıktığı kaydedildi. Şüphelinin kardeşinin yandığı esnada elinde bulunan pet şişedeki yanıcı maddeyi başından aşağı döktükten sonra izlediğinin anlatıldığı iddianamede, "Canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı