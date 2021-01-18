Beyoğlu'nda kar yağışından etkilenen sokak hayvanları unutulmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Beyoğlu'nda kar yağışından etkilenen sokak hayvanları unutulmadı

18.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:40
Beyoğlu'nda kar yağışından etkilenen sokak hayvanları unutulmadı

Beyoğlu'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yetişti.

Beyoğlu'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yetişti. Beyoğlu'nu adım adım dolaşan ekipler, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına düzenli olarak yiyecek takviyesi yapıyor.

Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava insanlar kadar sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Beyoğlu'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına belediye ekipleri yerişti. Vatandaşların olumsuz kış koşullarından etkilenmemesi için her türlü çalışmayı yapan Beyoğlu Belediyesi, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da ihmal etmedi.

PARK VE BARINAKLARA DÜZENLİ OLARAK YEM BIRAKILIYOR

Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Beyoğlu bölgesinde yiyecek bulmakta zorlanan kedi evlerine mama takviyesi yaparken, park, bahçelere kedi, köpek ve kuşların yemesi için düzenli olarak yem bırakıyor. Ekipler kış boyunca Beyoğlu'nu adım adım dolaşarak zorda kalan sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarını karşılayacak.


Beyoğlu'nda kar yağışından etkilenen sokak hayvanları unutulmadı
Beyoğlu'nda kar yağışından etkilenen sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Meral Akşener Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Ajda Pekkan İrem Derici
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Emre Taşdemir Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beyoğlu'nda kar yağışından etkilenen sokak hayvanları unutulmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 12:41:30. #1.14#
title