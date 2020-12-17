Beyoğlu'nda kapkaç şüphelilerinin yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Beyoğlu'nda, kapkaç yaptığı iddia edilen iki şüphelinin yakalandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Beyoğlu'nda, kapkaç yaptığı iddia edilen iki şüphelinin yakalandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Kardeşim Sokağı'nda iki şüpheli, yanına yaklaştıkları kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alarak kaçmaya başladı.

Kadının bağırması üzerine durumu fark eden çevredeki iş yeri sahipleri, önünü kestikleri şüphelileri yakaladı. Bu anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, koşarak kaçmaya çalışan iki kişinin sokaktaki iş yeri sahiplerince durdurulduğu anlar yer alıyor.

Bu arada, cep telefonunun sahibine teslim edildiği, şüphelilerin ise haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç