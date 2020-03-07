Beyoğlu'nda kapkaç saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

07.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:49

Beyoğlu'nda 3 farklı kapkaç olayına karışan şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kapkaç anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 16 Şubat'ta Uganda uyruklu Juliet N. (40) isimli şahsa ait 100 dolar, 500 TL para, 20 Şubat'ta Suriye uyruklu Mahmut E. (26) isimli şahsa ait cep telefonu ve 21 Şubat tarihinde Eda K.'ya (29) ait cep telefonunun kapçak yöntemi ile çalınması üzerine hareke geçti.



Çalışmalar kapsamında olayların yaşandığı yerlerde bulunan güvenlik kameraları tek tek incelendi. İnceleme sonucunda kapkaç olaylarına karışan 3 kişi tespit edildi.



Çalışmalar kapsamında yakalanan Adem B. (21) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adem B.'nin 2 'kasten yaralama', 2 'uyuşturucu ticareti', 'evden hırsızlık' 'suç eşyası almak' gibi suçlardan da kaydının olduğu öğrenilirken, kimlik bilgileri tespit edilen diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



Öte yandan şüphelilerden birinin saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünde, kapçak yaptıktan sonra koşarak uzaklaştığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA