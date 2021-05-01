Beyoğlu'nda kanalizasyon çukuruna düşen kadın kurtarıldı
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Beyoğlu'nda kanalizasyon çukuruna düşen kadın kurtarıldı

Beyoğlu'nda kanalizasyon çukuruna düşen kadın kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda, yaklaşık 2 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düşen kadın, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Beyoğlu'nda, yaklaşık 2 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düşen kadın, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Zincirlikuyu Caddesi'nde, iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan evsiz kadın, çalışma sırasında ağzı açık bırakılan kanalizasyon çukuruna düştü.

Yaşlı kadının bağırması üzerine vatandaşlar yardıma giderek, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çalışma sonucunda kadını yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukurdan çıkardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, kanalizasyon çukuru çevresinde önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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