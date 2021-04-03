Beyoğlu'nda kan bağışı seferberliği
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Beyoğlu'nda kan bağışı seferberliği

İhlas Haber Ajansı / DENİZ ZEYBEK - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda kan bağışı seferberliği Beyoğlu'nda "Kan Ver Hayat Kurtar" sloganıyla bağış kampanyası düzenlendi.

Beyoğlu'nda kan bağışı seferberliği

İSTANBUL - Beyoğlu'nda "Kan Ver Hayat Kurtar" sloganıyla bağış kampanyası düzenlendi. Salgın döneminde büyük bir özveriyle çalışan 600 belediye personelleri ise kan bağışında bulundu.

Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Türk Kızılay'ı iş birliğinde "Kan Ver Hayat Kurtar" sloganıyla kan bağış kampanyası düzenlendi.

Salgın döneminde fedakarca çalışan belediye çalışanları, kan bağışı yapılması konusunda teklifte bulundu. Personelin isteğini geri çevirmeyen Beyoğlu Belediyesi ve Türk Kızılay'ı da harekete geçerek kan bağışı kampanyası başlattı. Belediye çalışanlarının desteği ile organize edilen kampanyada, 600'ü aşkın personel kan verdi. "Kan Ver Hayat Kurtar" sloganıyla düzenlenen kan verme işlemi, bu akşam saat 20.00'ye kadar devam edecek.

"Kan stoklarında sıkıntı var"

Bu dönemde kan stoklarında da sıkıntı olduğunu belirten Beyoğlu Kızılay Şube Başkanı Dr. Ömer Akçağıl: "Pandeminin başından beri gerek temizlik işleri olarak gerek fen işleri olarak sahanın korunmasında sahanın temizliğinde son derece büyük görevler üstlendiler. ve sonunda özverili olarak da bir de kan kampanyası yaparak, kan bağışlayarak bu hizmetlerine tekrar devam etmek istediler. Biz de Kızılay olarak destek vererek sayın Beyoğlu Belediye Başkanımız Haydar Ali Yıldız Bey'in de desteğiyle birlikte büyük bir katılımla saha personelimizle kan bağışı kampanyası düzenliyoruz. Şu anda önemli derecede stoklarda da bazen sıkıntı olduğu için büyük bir katlı sağlamış olacaklar" şeklinde konuştu.

"Kan vermek gerçekten güzel bir şey"

Belli aralıklarla kan verdiğini söyleyen saha personeli: "Bize bu imkanı sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Kan vermek gerçekten güzel bir şey. Ben kendi şahsım adına kan verdiğim zaman vücudumda bir dirilik, hafiflik hissediyorum. Verdiğim kanın da faydalı olmasını diliyorum" dedi.

Beyoğlu'nda kan bağışı seferberliği
Beyoğlu'nda kan bağışı seferberliği
Beyoğlu'nda kan bağışı seferberliği
Beyoğlu'nda kan bağışı seferberliği
Beyoğlu'nda kan bağışı seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DENİZ ZEYBEK

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