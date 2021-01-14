BEYOĞLU'NDA KAMYON BİNAYA GİRDİ; ANNE VE ÇOCUĞU ÖLÜMDEN DÖNDÜ; O ANLAR KAMERADA (1)
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BEYOĞLU'NDA KAMYON BİNAYA GİRDİ; ANNE VE ÇOCUĞU ÖLÜMDEN DÖNDÜ; O ANLAR KAMERADA (1)

14.01.2021 15:21 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:24
BEYOĞLU'NDA KAMYON BİNAYA GİRDİ; ANNE VE ÇOCUĞU ÖLÜMDEN DÖNDÜ; O ANLAR KAMERADA (1)

Beyoğlu Aynalı Çeşme Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybeden kamyon binaya girdi.

Beyoğlu Aynalı Çeşme Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybeden kamyon binaya girdi. Zemin katta bulunan ann ve çocuğu ölümden döndü. Olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cadde trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. 

Görüntü dökümü:

--------------Güvenlik kamerası -Olay yeri-Anne ve çocuğu ile röp

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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