Beyoğlu'nda kaldırımlar renkleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beyoğlu'nda kaldırımlar renkleniyor

Beyoğlu'nda kaldırımlar renkleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ülke genelinde uygulanan tam kapanma dönemini fırsat bilen Beyoğlu Belediyesi, renkleri yıpranmış ve solmuş kaldırım taşlarını boyayarak yeniden renklendiriyor.

Ülke genelinde uygulanan tam kapanma dönemini fırsat bilen Beyoğlu Belediyesi, renkleri yıpranmış ve solmuş kaldırım taşlarını boyayarak yeniden renklendiriyor.

Beyoğlu Belediyesi, Covid 19 tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma dönemini fırsat bilerek Beyoğlu'nu güzelleştirme çalışmalarını hızlandırdı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ile bir yandan cadde ve ara sokaklarda yol bakım ve onarım çalışmaları yapılırken bir yanda da kaldırımlar boyanarak renklendiriliyor. Titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde Beyoğlu tam kapanma süresi bittiğinde ilçe halkını ve ziyaretçilerini daha güzel ve temiz bir çevre ile karşılayacak.

Renkleri yıpranmış ve solmuş kaldırım taşları yeniden canlandırılıyor

Kaldırımlarda yapılan tretuvar boyama çalışmalarının startı, Taksim Camii'nin açılış töreni nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresinden verildi. İlçe genelinde yapılacak olan çalışma ile renkleri yıpranmış ve solmuş kaldırım taşlarının tamamının boyanarak yeniden canlandırılması hedefleniyor. - İSTANBUL

Beyoğlu'nda kaldırımlar renkleniyor
Beyoğlu'nda kaldırımlar renkleniyor
Beyoğlu'nda kaldırımlar renkleniyor
Beyoğlu'nda kaldırımlar renkleniyor
Beyoğlu'nda kaldırımlar renkleniyor
Beyoğlu'nda kaldırımlar renkleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar
Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Ersin Tatar Antonio Guterres
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Burak Sergen Ayşegül Yıldız
Spor Mesut Özil Caner Erkin Gökhan Gönül Ünal Karaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beyoğlu'nda kaldırımlar renkleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 13:57:43. #1.16#

title