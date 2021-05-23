BEYOĞLU'NDA KALAŞNİKOF SİLAH BÖYLE ELE GEÇİRİLDİ

BEYOĞLU'nda meydana gelen iş yeri kurşunlama ve silahla yaralama olaylarına karıştıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.

BEYOĞLU'nda meydana gelen iş yeri kurşunlama ve silahla yaralama olaylarına karıştıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. Şüpheli F.K. yakalanırken, aramalarda kalaşnikof silahın bulunma anı kameralara yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda meydana gelen iş yeri kurşunlama ve silahla yaralama olaylarına karıştıkları tespit edilen F.K. ve T.S.'nin Örnektepe Mahallesi ve Sütlüce Mahallesi'nde bulunan iki ayrı adreste sakladıklarını belirledi. Bugün adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda şüpheli F.K. yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet AK-47 model uzun namlulu kalaşnikof marka silah, 21 adet uzun namlulu silah fişeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda şüpheli T.S.'nin Silahla Yaralama olayının faili olarak 18 Mayıs'ta yakalanarak tutuklandığı tespit edildi. Yakalanan şüpheli F.K. hakkında ise 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet etmek suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı