Beyoğlu'nda Kahvehaneye Silahlı Saldırı (2)

Beyoğlu'nda kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fetihtepe Mahallesi Yamak Sokak'taki bir kahvehaneye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 7 kişi yaralanırken, saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.