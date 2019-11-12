Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı: 1 yaralı
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Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı: 1 yaralı

Beyoğlu'nda bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

12.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:38
Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı: 1 yaralı

'nda bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi Caddesi'ndeki kahvehaneye gelen yüzü kapalı bir kişi, işletmeciye silahlı saldırı düzenledi.

Açılan ateş sonrası kahvehane işletmecisi 55 yaşındaki Fuat B. ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin vermesi üzerine kahvehaneye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Battal, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: AA
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