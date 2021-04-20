BEYOĞLU'NDA KAHVEHANEYE BASKINDA PENCEREDEN BÖYLE KAÇMAYA ÇALIŞTI

BEYOĞLU'nda kapalı olması gereken kahvehaneye düzenlenen baskında, bir kişi pencereden kaçmaya çalıştı.

BEYOĞLU 'nda kapalı olması gereken kahvehaneye düzenlenen baskında, bir kişi pencereden kaçmaya çalıştı. Yükseklik nedeniyle atlamaktan vazgeçen kişiye de ceza kesildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken işyerlerini denetledi. Ekipler, Keçecipiri Mahallesi Müderris Ali Caddesi'ndeki kahvehanenin açık olduğunu belirledi. Adrese giren polis, içeride bulunan ve oyun oynadığını tespit ettiği 14 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamak ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten toplamda 48 bin 426 lira ceza kesti. Kahvehane sahibi olduğu öğrenilen bir kişi, gerekli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürüldü.

PENCEREDEN KAÇTI, YÜKSEK OLUNCA ATLAYAMAYIP TEKRAR YUKARI ÇIKTI

Öte yandan polis ekiplerinin gelmesiyle panikleyen bir kişi, pencereden kaçmak istedi. Ancak zemin ile mesafenin yüksek olması sebebi ile atlamaktan vazgeçti. Kaçmaya çalışan kişiye de ceza kesildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü: -------------------Kahvehane içerisi ve masalar

-İçeride bulunan bir kişinin pencereden çıkması ve geri tırmanma anları

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı