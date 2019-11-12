BEYOĞLU'NDA KAHVEHANECİYE SİLAHLI SALDIRI (1)
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BEYOĞLU'NDA KAHVEHANECİYE SİLAHLI SALDIRI (1)

BEYOĞLU'nda bulunan kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi.

12.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:12
BEYOĞLU'NDA KAHVEHANECİYE SİLAHLI SALDIRI (1)
BEYOĞLU'nda bulunan kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan olay yerinden kaçarken ağır yaralanan kahvehane işletmecisi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Piyalepaşa Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre buraya gelen silahlı bir şüpheli kahvehane sahibine ateş açarak, yaraladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken olay yerine çok sayıda sağlık ve ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kahvehane sahibinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler


- İstanbul
Kaynak: DHA
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