Beyoğlu'nda kadınlar güne sabah sporu ile başlıyor
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Beyoğlu'nda kadınlar güne sabah sporu ile başlıyor

Beyoğlu'nda kadınlar güne sabah sporu ile başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda virüs salgını nedeniyle uzun süre spor yapma imkanı bulamayan kadınlar için sabah sporu aktiviteleri başlatıldı.

Beyoğlu'nda virüs salgını nedeniyle uzun süre spor yapma imkanı bulamayan kadınlar için sabah sporu aktiviteleri başlatıldı. Uzman eğitmenler eşliğinde sabah sporu yapan kadınlar güne enerji dolu başlıyor.

Beyoğlu'nda spor kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla yıl boyunca farklı branşlarda düzenlenen sportif aktiviteler açık alanlara taşındı. Beyoğlu Belediyesi ile Beyoğlu İlçe Spor Müdürlüğü iş birliğinde kadınlar için sabah sporu etkinliği başlatıldı. İlçenin üç farklı noktasında gerçekleştirilen spor aktiviteleri sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde yapılıyor. Virüs salgını nedeniyle uzun süre spor yapma imkanı bulamayan kadınların sağlığını korumalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen açık hava spor etkinlikleri yoğun ilgi görüyor. Sabah sporu ile güne enerji dolu başlayan kadınlar, sağlıklı ve zinde yaşam kalitesine kavuşmanın da mutluluğunu yaşıyor.

Temiz havada sabah sporu

Kadınlara yönelik olarak düzenlenen sabah sporu etkinlikleri; Sütlüce Spor Tesisi, Okmeydanı Fetih Spor Tesisleri ve Emir Efendi Spor Tesisi olmak üzere üç farklı noktada gerçekleştiriliyor. Hafta içi her gün 08.00 ile 10.00 saatleri arasında uzman eğitmenler eşliğinde spor yapma imkanı bulan kadınlar aynı zamanda temiz havanın da tadını çıkartıyor. - İSTANBUL

Beyoğlu'nda kadınlar güne sabah sporu ile başlıyor
Beyoğlu'nda kadınlar güne sabah sporu ile başlıyor
Beyoğlu'nda kadınlar güne sabah sporu ile başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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