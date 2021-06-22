Beyoğlu'nda kadınlar güne sabah sporu ile başlıyor
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Beyoğlu'nda kadınlar güne sabah sporu ile başlıyor

Beyoğlu'nda kadınlar güne sabah sporu ile başlıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre spor yapma imkanı bulamayan kadınlar için sabah sporu aktiviteleri başlatıldığı duyuruldu.

Beyoğlu'nda koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre spor yapma imkanı bulamayan kadınlar için sabah sporu aktiviteleri başlatıldığı duyuruldu. Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan sabah sporu ile kadınların güne enerjik başlaması amaçlanıyor.

Beyoğlu'nda spor kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla yıl boyunca farklı branşlarda düzenlenen sportif aktiviteler açık alanlara taşındı. Beyoğlu Belediyesi ile Beyoğlu İlçe Spor Müdürlüğü iş birliğinde kadınlar için sabah sporu etkinliği başlatıldı. İlçenin üç farklı noktasında gerçekleştirilen spor aktivitelerinin sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde yapıldığı kaydedildi. Pandemi nedeniyle uzun süre spor yapma imkanı bulamayan kadınların sağlığını korumalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen açık hava spor etkinliklerinin yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

TEMİZ HAVADA SABAH SPORU

Kadınlara yönelik olarak düzenlenen sabah sporu etkinliklerinin Sütlüce Spor Tesisi, Okmeydanı Fetih Spor Tesisleri ve Emir Efendi Spor Tesisi olmak üzere üç farklı noktada gerçekleştirildiği kaydedildi. Hafta içi her gün 08.00 ile 10.00 saatleri arasında uzman eğitmenler eşliğinde spor yapma imkanı bulan kadınlar aynı zamanda temiz havanın da tadını çıkartıyor.


Beyoğlu'nda kadınlar güne sabah sporu ile başlıyor
Beyoğlu'nda kadınlar güne sabah sporu ile başlıyor
Beyoğlu'nda kadınlar güne sabah sporu ile başlıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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