Beyoğlu'nda kadına feci darp; şişeyle vurdu, tekmeledi

Olay 15 Ocak Cumartesi sabah saat 05.00 sıralarında yaşandı. Faik Paşa Caddesi'nde mobilya dükkanı sahibi Mahmut Kutluk sabah işyerini açmaya geldiğinde camın kırık olduğunu gördü. Güvenlik kamerasına bakan Kutluk, kadına şiddet görüntülerini görünce polise şikayette bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 kadının peşinden gelen 2 erkekten biri kadınlardan birine yumruk atarken kendisi yere düşüyor.

KADININ BAŞINA ŞİŞE VURDU