Beyoğlu'nda KADES üzerinden hakkında ihbarda bulunulan şüpheli yakalandı

Beyoğlu'nda bir kadının, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden silahla kapıda bekleyen eşinin kendisi ve çocuklarına zarar verebileceği yönünde ihbarda bulunduğu eşi, polis ekiplerince gözaltına alındı.