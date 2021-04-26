Beyoğlu'nda KADES üzerinden hakkında ihbarda bulunulan şüpheli yakalandı
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Beyoğlu'nda KADES üzerinden hakkında ihbarda bulunulan şüpheli yakalandı

Beyoğlu'nda KADES üzerinden hakkında ihbarda bulunulan şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda bir kadının, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden silahla kapıda bekleyen eşinin kendisi ve çocuklarına zarar verebileceği yönünde ihbarda bulunduğu eşi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda bir kadının, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden silahla kapıda bekleyen eşinin kendisi ve çocuklarına zarar verebileceği yönünde ihbarda bulunduğu eşi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 16.15 sıralarında Sütlüce Mahallesi'nde Ö.K. isimli kadının, KADES üzerinden, eşinin silahla kapıda beklediği, kendisine ve çocuklarına zarar verebileceği ihbarına ilişkin çalışma başlattı.

Adrese giden polisler, şüpheli O.K'yi kaçmaya çalışırken yakaladı.

Şüphelinin yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca, tabancaya takılı vaziyette 5 fişek, 5 şarjör, 227 fişek ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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