Beyoğlu'nda kaçan kuşunu yakalamak isterken düşen çocuk yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beyoğlu'nda kaçan kuşunu yakalamak isterken düşen çocuk yaralandı

30.09.2020 14:53 | Son Güncelleme: 30.09.2020 15:08
Beyoğlu'nda kaçan kuşunu yakalamak isterken düşen çocuk yaralandı

BEYOĞLU'nda evden kaçan kuşunu yakalamak isteyen 14 yaşındaki çocuk üstünde olduğu çatının çökmesiyle aşağıya düştü.

BEYOĞLU'nda evden kaçan kuşunu yakalamak isteyen 14 yaşındaki çocuk üstünde olduğu çatının çökmesiyle aşağıya düştü. Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Hasköy'deki olay saat 13: 00 sıralarında yaşandı. Şaban Deresi Sokak'ta bulunan evden muhabbet kuşu kaçan 14 yaşındaki Yiğit Berat Yetiş dışarıda ağaca konan kuşunu yakalamak için bir merdiven yardımıyla ağaca tırmandı. Buradan da kaçan kuş evin karşısındaki eski bir fabrikanın çatısına kondu, daha sonra çatıya çıkan çocuk kuşa doğru yürüdüğü sırada çatının çökmesi sonucu 6 metre yükseklikten fabrikanın içine düştü. Yaralı çocuk kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekibi yaralı çocuğa olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Yiğit Berat Yetiş daha sonra sedye ile ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.  


Beyoğlu'nda kaçan kuşunu yakalamak isterken düşen çocuk yaralandı
Beyoğlu'nda kaçan kuşunu yakalamak isterken düşen çocuk yaralandı
Beyoğlu'nda kaçan kuşunu yakalamak isterken düşen çocuk yaralandı
Beyoğlu'nda kaçan kuşunu yakalamak isterken düşen çocuk yaralandı
Beyoğlu'nda kaçan kuşunu yakalamak isterken düşen çocuk yaralandı
Beyoğlu'nda kaçan kuşunu yakalamak isterken düşen çocuk yaralandı
Beyoğlu'nda kaçan kuşunu yakalamak isterken düşen çocuk yaralandı
Beyoğlu'nda kaçan kuşunu yakalamak isterken düşen çocuk yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Muharrem İnce Volkan Bozkır Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ivana Sert Ajda Pekkan Ali Sürmeli
Spor Babel Mehmet Özdilek Malcolm Thomas Sofiane Feghouli Robert Prosinecki
Daha Fazla Anne Çocuk İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beyoğlu'nda kaçan kuşunu yakalamak isterken düşen çocuk yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 15:07:56. #1.15#
title