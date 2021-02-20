Beyoğlu'nda kaçak nargile tütünü operasyonu; 2 milyon liralık tütün ele geçirildi

BEYOĞLU'nda nargile tütünü imal edilen ve kaçak olduğu tespit edilen depoya düzenlenen baskında 2 milyon lira değerinde satışa hazır kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

BEYOĞLU'nda nargile tütünü imal edilen ve kaçak olduğu tespit edilen depoya düzenlenen baskında 2 milyon lira değerinde satışa hazır kaçak nargile tütünü ele geçirildi. 4 kişinin gözaltına alındığı operasyon kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Fetihtepe Mahallesi'nde bulunan bir depoya baskın düzenledi.

Operasyonda sağlıksız koşullarda imal edilen nargile tütünlerinin, muhtelif markalara ait nargile tütünü poşetlerine doldurulduğu ve sahte etiketler yapıştırılıp piyasaya sürüldüğü belirlendi. Depoda yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan; 5 ton 545 kilogram satışa hazır kaçak nargile tütünü, 60 bin 300 adet nargile tütünü poşeti, 10 bin adet nargile tütünü etiketi, 300 adet nargile tütünü kutusu, 1 adet paketleme cihazı ele geçirildi. Baskın anında depoda bulunan 4 kişi gözaltına alındı.- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı