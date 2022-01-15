Son dakika haberleri: Beyoğlu'nda izinsiz gösteri ve yürüyüş yapan 83 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberleri: Beyoğlu'nda izinsiz gösteri ve yürüyüş yapan 83 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Beyoğlu'nda izinsiz gösteri ve yürüyüş yapan 83 kişi gözaltına alındı
AA / Hasan Hüseyin Kul - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İstanbul Valiliği, dün Beyoğlu'nda izinsiz gösteri ve yürüyüş yapan 83 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, dün Beyoğlu'nda izinsiz gösteri ve yürüyüş yapan 83 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Beyoğlu Kaymakamlığınca alınan yasaklama kararına aykırı olarak, dün akşam Taksim Meydanı, Tünel ve çevresinde izinsiz gösteri ile yürüyüş düzenlendiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin ikazlarına uymayarak karşılık veren 83 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Haklarında '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Görevli memura mukavemet' suçlarından adli işlemleri tamamlanan şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla serbest bırakılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika gelişmesine göre İstanbul Valiliği, dün Beyoğlu'nda izinsiz gösteri ve yürüyüş yapan 83 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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