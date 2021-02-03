BEYOĞLU'NDA İŞYERİNİ BÖYLE KURŞUNLADILAR
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BEYOĞLU'NDA İŞYERİNİ BÖYLE KURŞUNLADILAR

03.02.2021 13:50 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:50
BEYOĞLU'NDA İŞYERİNİ BÖYLE KURŞUNLADILAR

BEYOĞLU'nda dün sabaha karşı oto kiralama firmasına gelen silahlı dört kişi, işyerini kurşun yağmuruna tuttu.

BEYOĞLU'nda dün sabaha karşı oto kiralama firmasına gelen silahlı dört kişi, işyerini kurşun yağmuruna tuttu. O anlar ise işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kimliği belirlenen saldırganlardan biri gözaltına alınırken polis, diğer üç kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi Tepeüstü Sokak üzerinde dün sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı oto galerinin önüne gelen silahlı dört kişi işyerini kurşun yağmuruna tuttuktan sonra ara sokaklara doğru kaçtı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polisler, bir otomobilde ve işyerinde 6 adet isabet olduğunu tespit etti. İşyerinin ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan saldırganların eşgalini belirledi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelilerden F.M'yi evine yapılan baskında yakalayıp gözaltına aldı. Gözaltına alınan F.M polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer üç saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDAOto kiralama şirketine yapılan silahlı saldırı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sabah saatlerinde işyerinin önüne gelen dört kişi silahlarını çıkararak ateş ediyor. Saldırganlar daha sonra ara sokaklara kaçarak uzaklaşıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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