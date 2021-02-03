Beyoğlu'nda iş yerini böyle kurşunladılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beyoğlu'nda iş yerini böyle kurşunladılar

03.02.2021 14:01 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:05
Beyoğlu'nda iş yerini böyle kurşunladılar

BEYOĞLU'nda dün sabaha karşı oto kiralama firmasına gelen silahlı dört kişi, işyerini kurşun yağmuruna tuttu.

BEYOĞLU'nda dün sabaha karşı oto kiralama firmasına gelen silahlı dört kişi, işyerini kurşun yağmuruna tuttu. O anlar ise işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kimliği belirlenen saldırganlardan biri gözaltına alınırken polis, diğer üç kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi Tepeüstü Sokak üzerinde dün sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı oto galerinin önüne gelen silahlı dört kişi işyerini kurşun yağmuruna tuttuktan sonra ara sokaklara doğru kaçtı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polisler, bir otomobilde ve işyerinde 6 adet isabet olduğunu tespit etti. İşyerinin ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan saldırganların eşgalini belirledi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelilerden F.M'yi evine yapılan baskında yakalayıp gözaltına aldı. Gözaltına alınan F.M polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer üç saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDAOto kiralama şirketine yapılan silahlı saldırı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sabah saatlerinde işyerinin önüne gelen dört kişi silahlarını çıkararak ateş ediyor. Saldırganlar daha sonra ara sokaklara kaçarak uzaklaşıyor.


Beyoğlu'nda iş yerini böyle kurşunladılar
Beyoğlu'nda iş yerini böyle kurşunladılar
Beyoğlu'nda iş yerini böyle kurşunladılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / ZEKİ GÜNAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Sezen Aksu Feyza Aktan Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Gökhan Gönül Sergen Yalçın Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Sel İzmir Konya Kadıköy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beyoğlu'nda iş yerini böyle kurşunladılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 14:27:11. #1.14#
title