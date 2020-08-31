Beyoğlu'nda iş yerine ve lüks bir araca silahlı saldırı
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Beyoğlu'nda iş yerine ve lüks bir araca silahlı saldırı

Beyoğlu'nda üç kişi husumetli olduğu bir kişinin iş yerini ve lüks aracına kurşun yağdırdı.

Beyoğlu'nda iş yerine ve lüks bir araca silahlı saldırı
31.08.2020 08:02 | Son Güncelleme: 31.08.2020 08:05

Beyoğlu'nda üç kişi husumetli olduğu bir kişinin iş yerini ve lüks aracına kurşun yağdırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken şahıslar kayıplara karıştı.

Olay gece saatlerinde, Okmeydanı Fatih Sultan Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil ile husumetli olduğu iş yerine gelen üç kişi, iş yeri sahibi ile içerde tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sonucu şahıslar dışarı çıkarak sağa sola rasgele ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu kurşunlar iş yerine ve iş yeri sahibininlüks aracına isabet etti. Saldırgan şahıslar ise geldikleri araç ile hızlı bir şekilde olay yerinden kaçtı. Restoran çalışmaları durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlatırken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve kayıplara karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

(Vedat Bayraktar/İHA)

Kaynak: İHA

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