Beyoğlu'nda iş yerinde patlama: 6 yaralı
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Beyoğlu'nda iş yerinde patlama: 6 yaralı

Okmeydanı'nda sensörlü lamba armatürü imal eden atölyede sanayi tipi tüplerden sızan gazların sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

Beyoğlu'nda iş yerinde patlama: 6 yaralı
13.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:11

Okmeydanı'nda sensörlü lamba armatürü imal eden atölyede sanayi tipi tüplerden sızan gazların sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda 2'si ağır 5'i yabancı uyruklu 6 kişi yaralanırken, çevredeki iş yerleri ve park halindeki otomobiller zarar gördü.

Olay, saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi Şengül Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde sensörlü lamba armatürü imal eden bir atölyede, sanayi tipi tüplerden sızan gazların sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlama sonucunda içerideki 2'si ağır 5'i yabancı uyruklu 6 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle çevredeki iş yerleri ve otomobiller ağır hasar gördü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çöl sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. İtfaiye ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak iş yerindeki tüpleri dışarıya çıkarttı.

Ortalık savaş alanına döndü

Olay nedeniyle çevredeki iş yeri ve araçların zarar görmesi nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. Patlamanın büyük bir gürültüyle olması nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü. Olay nedeniyle patlamanın yaşandığı iş yerinin üstündeki dairelerde yaşayan vatandaşlar da dışarıya çıktı. Öte yandan özel harekat polisleri de olay yerine gelerek önlem alırken, polis ekipleri de iş yerinde çalışma başlattı.

Konuyla ilgili Beyoğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz Piyalepaşa Mahallesi Şengül Sokak'ta ilk belirlemeler göre gaz sıkışmasından kaynaklı meydana gelen patlamada 6 kişi yaralanmıştır. Olay yerinde gerekli tedbirler alınmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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