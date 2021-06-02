Beyoğlu'nda İş Yeri Yangını
Saat 07: 39 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Mecidiyeköy itfaiye ile 112 Hızır Acil sağlık ekiplerimiz sevk edildi.
Saat 07: 39 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Mecidiyeköy itfaiye ile 112 Hızır Acil sağlık ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu iş yeri dahilinde başlayıp yanında bulunan binanın çatısına sirayet eden yangını kontrol altına alıp söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
Kaynak: Habermetre