Beyoğlu'nda iş yeri yangını

Beyoğlu'nda bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Beyoğlu'nda bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Ferah Sokak'taki bir halı yıkama atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen