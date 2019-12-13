Beyoğlu'nda iş yeri yangını

13.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:06

Beyoğlu'ndaki bir simit fırınında tadilat sırasında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Firuzağa Mahallesi Kadiriler yokuşundaki Beyoğlu simit fırınında yangın çıktı.

Yangın nedeniyle üst katta bulunan iki kişi yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı. Çevredeki esnafın haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Mahsur kalan 3 kişi merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldı, ilk müdahalenin ardından Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altındaki 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kısa sürede söndürülen yangının iş yerindeki tadilat sırasında sıçrayan kıvılcımlardan çıkmış olabileceği belirtildi.

Kaynak: AA