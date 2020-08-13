Beyoğlu'nda iş makinası kadına çarptı; O anlar kamerada
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Beyoğlu'nda iş makinası kadına çarptı; O anlar kamerada

Hasan YILDIRIM / BEYOĞLU'nda yol çalışması yapan iş makinası yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

Beyoğlu'nda iş makinası kadına çarptı; O anlar kamerada
13.08.2020 12:12 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:18

Hasan YILDIRIM/ BEYOĞLU'nda yol çalışması yapan iş makinası yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarını yansıdı.

Kaza, Beyoğlu Okmeydanı Özgül Sokak girişinde dün saat 12.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yol yapım çalışması yapan iş makinası operatörü Birkan K. (23) alışverişten evine dönen Asiye Sarı'ya (57) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadını görenler hemen olay yerine ambulans çağırdı. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Asiye Sarı'nın kalçasının kırıldığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yola hafriyat taşıyan iş makinasının yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptığı görülüyor. Yola savrulan kadını görenler ise yardımına koşuyor. Yaralı kadın ambulansa alınarak hastaneye kaldırılıyor.

KADINI GÖRMEDİ ÇARPTIMahalle sakini Abdullah Dülger "İş makinası caddeden sokağa döndü. Hanımefendiyi görmedi. Hanımefendinin üzerinden geçti. Biz buradan bağırdık. Hemen ambulansa haber verdik. Ailesi geldi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı" dedi. İş makinası operatörü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

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