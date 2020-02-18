Beyoğlu'nda iş hanının çatısında yangın
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Beyoğlu'nda iş hanının çatısında yangın

Beyoğlu'nda beş katlı iş hanının çatısı yandı.

18.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:02
Beyoğlu'nda iş hanının çatısında yangın
'nda beş katlı iş hanının çatısı yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar meydana geldi.

 Bereketzade Mahallesi, Ziyapaşa Caddesi'ndeki beş katlı iş hanının çatı katında bulunan avize imalathanesinde saat 11.00'de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı katından duman çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri  yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatı katında hasar oluştu.Yangına müdahale sırasında vatandaşların bölgede oluşturduğu kalabalık ekiplere zor anlar yaşattı. Toplananlar polis ekiplerince bölgeden uzaklaştırılarak çalışmalara devam edildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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