BEYOĞLU'NDA İRANLILARIN BIÇAKLI KAVGASI:  2 YARALI
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BEYOĞLU'NDA İRANLILARIN BIÇAKLI KAVGASI:  2 YARALI

BEYOĞLU'nda yaşadıkları evde tartışan yabancı uyruklu 4 kişi arasında bıçaklı kavga çıktı.

11.01.2020 16:09 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:09
BEYOĞLU'NDA İRANLILARIN BIÇAKLI KAVGASI:  2 YARALI
'nda yaşadıkları evde tartışan yabancı uyruklu 4 kişi arasında bıçaklı çıktı. Kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralanırken saldırgan 2 kişi tarafından gözaltına alındı.

Beyoğlu Lamartin Caddesi'ndeki bir evde tartışan İranlı 4 kişi kavgaya tutuştu. Alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Evden gelen bağrışmaları duyan vatandaşlar polise verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 2 saldırganı yakaladı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Daha sonra ambulansa alınan 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. Polisin gözaltına aldığı 2 saldırgan polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü

--------------------Olay yerindeki polis ekipleri-Ambulansın gelişi-Sağlık ekiplerinin binaya girmesi-Polisin evde gözaltına aldığı 2 şüpheliyi çıkarıp polis aracına alması-2 yaralının ambulansa alınması-Olayın yaşandığı bina

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Kaynak: DHA
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