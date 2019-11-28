BEYOĞLU'NDA İNTERNET KAFEYE SİLAHLI SALDIRI: 5 YARALI (1)

28.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:24

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,DHA

Beyoğlu Bostan Mahallesi'ndeki bir internet kafeye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Görüntü dökümü:

------------------Olay yeri-Polis ekipleri

-İnternet kafe

Kaynak: DHA