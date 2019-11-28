BEYOĞLU'NDA İNTERNET KAFEYE SİLAHLI SALDIRI: 5 YARALI (1)
Haberler » Güncel » BEYOĞLU'NDA İNTERNET KAFEYE SİLAHLI SALDIRI: 5 YARALI (1) - Haber

BEYOĞLU'NDA İNTERNET KAFEYE SİLAHLI SALDIRI: 5 YARALI (1)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,DHABeyoğlu Bostan Mahallesi'ndeki bir internet kafeye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

28.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:24
BEYOĞLU'NDA İNTERNET KAFEYE SİLAHLI SALDIRI: 5 YARALI (1)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,DHA

Bostan Mahallesi'ndeki bir internet kafeye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. 

Görüntü dökümü:

------------------Olay yeri-Polis ekipleri

-İnternet kafe


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et