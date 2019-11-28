Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: 4 yaralı
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Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: 4 yaralı

Beyoğlu'nda bir internet kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

28.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:18
Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: 4 yaralı

'nda bir internet kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

Bostan Mahallesi Serdar Ömer Paşa Caddesi'ndeki internet kafeye giren saldırganlar, 4 kişiyi yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İnternet kafe civarında güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, saldırganların kimliklerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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