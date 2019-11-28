Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı
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Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı

Beyoğlu'nda bir internet kafeye düzenlenen silahlı saldırıda, 4 kişi yaralandı.

28.11.2019 16:03 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:06

'nda bir internet kafeye düzenlenen silahlı saldırıda, 4 kişi yaralandı.

Bostan Mahallesi Serdar Ömer Paşa Caddesi'ndeki internet kafeye, aralarında husumet olduğu belirtilen kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Silahlı saldırı sırasında kafede bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar çevredeki hastanenelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerini sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı
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