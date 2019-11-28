Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı
Beyoğlu'nda bir internet kafeye düzenlenen silahlı saldırıda, 4 kişi yaralandı.
Beyoğlu'nda bir internet kafeye düzenlenen silahlı saldırıda, 4 kişi yaralandı.
Bostan Mahallesi Serdar Ömer Paşa Caddesi'ndeki internet kafeye, aralarında husumet olduğu belirtilen kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Silahlı saldırı sırasında kafede bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar çevredeki hastanenelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerini sürüyor.
Haber Videosu: Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı