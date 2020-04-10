Beyoğlu'nda insanlar sokağa akın etti Beyoğlu'nda insanlar sokağa akın etti Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Beyoğlu'nda marketlere akın eden insanlar, trfikte yoğunluk oluşturdu.

Beyoğlu'nda insanlar sokağa akın etti

İSTANBUL - Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Beyoğlu'nda marketlere akın eden insanlar, trfikte yoğunluk oluşturdu. Araç yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Haftasonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından İstanbul'un birçok ilçesinde vatandaşlar fırınlara ve marketlere akın etti. Kasımpaşa'da sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala ihtiyaçlarını karşılama için trafiğe çıkanlar, yoğunluğa neden oldu. Yollarda oluşan trafik drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA