Beyoğlu'nda ilk müşterilerini aldılar

Mertcan ÖZTÜRK/ BUGÜN uygulamaya geçen yeni kontrollü normalleşme sürecinde hazırlıklarını tamamlayan kafe, restoran, pastane gibi işletmeler Beyoğlu'nda ilk müşterilerini aldı.

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı pastane kıraathane gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07: 00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteye ile sürdürebilecek. Beyoğlu'nda sabahın erken saatlerinden itibaren esnaf hazırlıklarını yaptı. Aylar sonra masa ve sandalyeler düzenlendi. Heyecanlı olduğunu dile getiren esnaf, müşterileri beklediklerini söyledi. Bir restorana kahvaltı yapmak için gelen bir vatandaş ise, karardan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

"İÇİMİZDE BÜYÜK BİR SEVİNÇ VAR, MÜŞTERİLERİMİZİ BEKLİYORUZ"

13 yıldır restoran işleten Kadir Yalçın hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Yalçın, "İçimizde büyük bir sevinç var. Ülkemiz açısından hayırlı olsun. İnşallah normalleşme adına çok daha güzel şeyler olur. Bu karar bizi mutlu etti. Hazırlıklarımız yapıldı. Masalarımızı mesafeli bir şekilde yerleştirdik. Birer sandalye boş olacak şekilde yazılar koyduk. Dezenfektan bıraktık. Şu an hazırız. Müşterilerimizi bekliyoruz. Dükkanımız yüzde 50 kapasite ile çalışacak. Ağırlamak için tüm müşterilerimizi bekliyoruz" dedi.

"ÖNCEDEN PAKET ALIYORDUK ARTIK İNŞALLAH BÖYLE DEVAM EDERİZ"

Sabahın erken saatlerinde kahvaltı yapmak için restorana gelen Cengiz Aşkın, "İnşallah ülkemiz için hayırlı olur. Herkese sağlık diliyorum. Halk olarak tedbirleri elden bırakmayız umarım. Tedbirli şekilde alınan kararları uygularsak daha güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Ben ilk günden geldim kahvaltıya. Önceden paket alıyorduk artık inşallah böyle devam ederiz" diye konuştu.

"TATLI, KÜÇÜK BİR HEYECANIMIZ VAR"

Rıdvan Şahinbaş ise, "3 ayı aşkın süredir masa servisine kapalıydık. Cumhurbaşkanımızın dün yaptığı açıklamadan sonra biz de bugün gelip temizliğimizi hazırlığımızı yapmaya başladık. Bu saatten sonra da misafirlerimizi kabul etmeye başlayacağız. Bunun vermiş olduğu tatlı küçük bir heyecan var açıkçası. Tekrar misafirlerimizle bir araya gelmek, onları burada ağırlamak bizim içinde güzel olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burçak BOZKUŞ – Mertcan ÖZTÜRK