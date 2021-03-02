Beyoğlu'nda ilk müşterilerini aldılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beyoğlu'nda ilk müşterilerini aldılar

02.03.2021 10:00 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:05
Beyoğlu'nda ilk müşterilerini aldılar

Mertcan ÖZTÜRK / BUGÜN uygulamaya geçen yeni kontrollü normalleşme sürecinde hazırlıklarını tamamlayan kafe, restoran, pastane gibi işletmeler Beyoğlu'nda ilk müşterilerini aldı.

Mertcan ÖZTÜRK/ BUGÜN uygulamaya geçen yeni kontrollü normalleşme sürecinde hazırlıklarını tamamlayan  kafe, restoran, pastane gibi işletmeler Beyoğlu'nda ilk müşterilerini aldı. 

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı pastane kıraathane gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07: 00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteye ile sürdürebilecek. Beyoğlu'nda sabahın erken saatlerinden itibaren esnaf hazırlıklarını yaptı. Aylar sonra masa ve sandalyeler düzenlendi. Heyecanlı olduğunu dile getiren esnaf, müşterileri beklediklerini söyledi. Bir restorana kahvaltı yapmak için gelen bir vatandaş ise, karardan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

"İÇİMİZDE BÜYÜK BİR SEVİNÇ VAR, MÜŞTERİLERİMİZİ BEKLİYORUZ"

13 yıldır restoran işleten Kadir Yalçın hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Yalçın, "İçimizde büyük bir sevinç var. Ülkemiz açısından hayırlı olsun. İnşallah normalleşme adına çok daha güzel şeyler olur. Bu karar bizi mutlu etti. Hazırlıklarımız yapıldı. Masalarımızı mesafeli bir şekilde yerleştirdik. Birer sandalye boş olacak şekilde yazılar koyduk. Dezenfektan bıraktık. Şu an hazırız. Müşterilerimizi bekliyoruz. Dükkanımız yüzde 50 kapasite ile çalışacak. Ağırlamak için tüm müşterilerimizi bekliyoruz" dedi.

"ÖNCEDEN PAKET ALIYORDUK ARTIK İNŞALLAH BÖYLE DEVAM EDERİZ"

Sabahın erken saatlerinde kahvaltı yapmak için restorana gelen Cengiz Aşkın, "İnşallah ülkemiz için hayırlı olur. Herkese sağlık diliyorum. Halk olarak tedbirleri elden bırakmayız umarım. Tedbirli şekilde alınan kararları uygularsak daha güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Ben ilk günden geldim kahvaltıya. Önceden paket alıyorduk artık inşallah böyle devam ederiz" diye konuştu.

"TATLI, KÜÇÜK BİR HEYECANIMIZ VAR"

Rıdvan Şahinbaş ise, "3 ayı aşkın süredir masa servisine kapalıydık. Cumhurbaşkanımızın dün yaptığı açıklamadan sonra biz de bugün gelip temizliğimizi hazırlığımızı yapmaya başladık. Bu saatten sonra da misafirlerimizi kabul etmeye başlayacağız. Bunun vermiş olduğu tatlı küçük bir heyecan var açıkçası. Tekrar misafirlerimizle bir araya gelmek, onları burada ağırlamak bizim içinde güzel olacak" şeklinde konuştu.


Beyoğlu'nda ilk müşterilerini aldılar
Beyoğlu'nda ilk müşterilerini aldılar
Beyoğlu'nda ilk müşterilerini aldılar
Beyoğlu'nda ilk müşterilerini aldılar
Beyoğlu'nda ilk müşterilerini aldılar
Beyoğlu'nda ilk müşterilerini aldılar
Beyoğlu'nda ilk müşterilerini aldılar
Beyoğlu'nda ilk müşterilerini aldılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burçak BOZKUŞ – Mertcan ÖZTÜRK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Pervin Buldan Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Özdemir Mustafa Ceceli Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beyoğlu'nda ilk müşterilerini aldılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 10:06:21. #1.14#
title