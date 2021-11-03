Beyoğlu'nda ilginç telefon hırsızlığı

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - Zeki GÜNAL İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda bir kişinin yanına yanaşan şüpheli, Ali A.'yı hırpalayarak cep telefonunu alıp arkadaşına verdi. Daha sonra cep telefonunun çalındığını anlayan Ali A. polise giderek şikayetçi oldu. Telefonun çalınma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Beyoğlu'nda geçen hafta meydana geldi. Beyoğlu'nda arkadaşını bekleyen Ali A. yanına gelen bir kişi ile konuşmaya başladı. İki kişi konuşurken yanlarına gelen şüpheli Ali A.'yı hırpalayarak cebindeki cep telefonunu çaldı. Cep telefonunu Ali A.'nın arkasından arkadaşına veren şüpheli, olay yerinden uzaklaştıktan sonra cep telefonunun çalındığını fark eden kişi polisten yardım istedi.

İLGİNÇ HIRSIZLIK YÖNTEMİ KAMERADA