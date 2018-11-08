Sınava Yetişmek İsteyen Öğrenci, Pencereden Atlamak İstedi
Beyoğlu'nda üzerine kapı kilitlenen üniversite öğrencisi genç, sınava yetişmek için pencereden atlamak istedi.
Beyoğlu'nda üzerine kapı kilitlenen üniversite öğrencisi genç, sınava yetişmek için pencereden atlamak istedi. Pencerede mahsur kalan genç, belediyenin uzattığı sepetli vinçle kurtarılırken sınava ise polis aracı ile yetiştirildi.
EVDE MAHSUR KALDI
Olay, sabah saatlerinde Keçeci Piri Mahallesi, Duru Sokak'ta meydana geldi. Üniversite öğrencisi 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede ablasıyla yaşıyordu. İddiaya göre ablasının sabah kapıyı dışarıdan kilitleyip çıkmasıyla içeride mahsur kaldı.
BELEDİYEYE AİT VİNÇLE PENCEREDEN İNDİRİLDİ
Vize sınavı olan genç, sınava yetişmek için pencereden sarkmak istedi. Ancak pencerede mahsur kaldı. Bu sırada yoldan tesadüfen geçen belediye ekibi genci fark etti. Genç, belediyeye ait sepetli vinçle pencereden indirildi. Üniversite öğrencisi polis aracıyla sınava götürüldü.
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emeği geçenleri tebrik etmek lazımCevap Yaz 26 Yayından Kaldır
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Polise ve zabitaya da helal olsunCevap Yaz 32 Yayından Kaldır
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okumak isteyenlere neden zorluk çıkarılıyor,,anlamak mümkün değildir.Cevap Yaz 24 5 Yayından KaldırSENİRKENTLİ: dürbünlü senin bu yorumuna 10 kişi iyi yönde yorum yapmış ya ben başka ülkede yaşayamam abi ya. )8 2 Yayından KaldırMURAT AYDIN: Haberi iyi oku sonra yorum yapTüm 7 yorumu okumak için tıklayın8 1 Yayından Kaldır