Sınava Yetişmek İsteyen Öğrenci, Pencereden Atlamak İstedi

Sınava Yetişmek İsteyen Öğrenci, Pencereden Atlamak İstedi

Beyoğlu'nda üzerine kapı kilitlenen üniversite öğrencisi genç, sınava yetişmek için pencereden atlamak istedi.

Beyoğlu'nda üzerine kapı kilitlenen üniversite öğrencisi genç, sınava yetişmek için pencereden atlamak istedi. Pencerede mahsur kalan genç, belediyenin uzattığı sepetli vinçle kurtarılırken sınava ise polis aracı ile yetiştirildi.

EVDE MAHSUR KALDI

Olay, sabah saatlerinde Keçeci Piri Mahallesi, Duru Sokak'ta meydana geldi. Üniversite öğrencisi 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede ablasıyla yaşıyordu. İddiaya göre ablasının sabah kapıyı dışarıdan kilitleyip çıkmasıyla içeride mahsur kaldı.

BELEDİYEYE AİT VİNÇLE PENCEREDEN İNDİRİLDİ

Vize sınavı olan genç, sınava yetişmek için pencereden sarkmak istedi. Ancak pencerede mahsur kaldı. Bu sırada yoldan tesadüfen geçen belediye ekibi genci fark etti. Genç, belediyeye ait sepetli vinçle pencereden indirildi. Üniversite öğrencisi polis aracıyla sınava götürüldü.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (7)

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.