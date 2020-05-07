BEYOĞLU'NDA İKİ KİŞİNİN TARTIŞMASI KANLI BİTTİ 2 YARALI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BEYOĞLU'NDA İKİ KİŞİNİN TARTIŞMASI KANLI BİTTİ 2 YARALI

BEYOĞLU'NDA İKİ KİŞİNİN TARTIŞMASI KANLI BİTTİ 2 YARALI
07.05.2020 16:19 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:22

Beyoğlu'nda iki kişi arasında çıkan tartışmada silahla ateş edildi.

Beyoğlu'nda iki kişi arasında çıkan tartışmada silahla ateş edildi. Taraflardan biri silahını çıkartarak önce tartıştığı kişiyi vururken, silahtan çıkan maganda kurşunu sokaktaki yaşlı bir adamı yaraladı.

Beyoğlu, Bademlik Mahallesi, Talip Paşa Sokağı üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önceden husumetli oldukları öğrenilen iki kişi, karşılaştıkları sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri yanında bulundurduğu silahını çıkararak karşı tarafa ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri karşı tarafın omzuna isabet etti. Bir diğer kurşun ise olayla alakası olmayıp o sırada pazardan evine dönen yaşlı bir erkeğe isabet etti. Şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Silah sesleri üzerine sokakta büyük panik yaşanırken olay polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kavganın tarafı olan yaralı ile maganda kurşunu kurbanı Mustafa A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı.

BEYOĞLU'NDA İKİ KİŞİNİN TARTIŞMASI KANLI BİTTİ 2 YARALI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Son Dakika: Rekabet Kurumu, 29 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı Haberler
Son Dakika: Rekabet Kurumu, 29 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Haberler
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor Haberler
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü Haberler
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
Son Dakika: BBDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Son Dakika: BBDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
'İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için tehdit ettim' diyen sanık tahliye edildi
"İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için tehdit ettim" diyen sanık tahliye edildi
'Komando dede' olarak tanınan emekli öğretmen, havaya ateş açıp polise direndi
"Komando dede" olarak tanınan emekli öğretmen, havaya ateş açıp polise direndi
Kümese dadanan kurt, güvenlik kamerasına yansıdı
Kümese dadanan kurt, güvenlik kamerasına yansıdı
Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı
Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı
Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi
Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e 'Eyşan' benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e "Eyşan" benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Anadolu'nun simgesi alageyiklerin sayısı, 54 yılda 7'den 500'e yükseldi
Anadolu'nun simgesi alageyiklerin sayısı, 54 yılda 7'den 500'e yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten vefatlar içinde huzurevinde kalanların oranı yüzde 4
Türkiye'de koronavirüsten vefatlar içinde huzurevinde kalanların oranı yüzde 4
Taksim'de oturan genç arkadaşına maske cezası kesilince kendisi de maskesini çıkardı
Taksim'de oturan genç arkadaşına maske cezası kesilince kendisi de maskesini çıkardı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu jiletle kendini yaraladı
Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu jiletle kendini yaraladı
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu
'Askıda Fatura' uygulaması ile 7 saatte 16.100 ailenin faturası ödendi
"Askıda Fatura" uygulaması ile 7 saatte 16.100 ailenin faturası ödendi
Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı
Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı
Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ebru Gündeş Serdar Ortaç Nur Yerlitaş
Spor Neymar Adem Ljajic Sergen Yalçın Nenad Bjelica Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Bursa Karar Haziran
Şu an buradasınız: BEYOĞLU'NDA İKİ KİŞİNİN TARTIŞMASI KANLI BİTTİ 2 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 16:38:41. #1.15#
title