Beyoğlu'nda iki kişinin tartışması kanlı bitti: 2 yaralı
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Beyoğlu'nda iki kişinin tartışması kanlı bitti: 2 yaralı

Beyoğlu'nda iki kişinin tartışması kanlı bitti: 2 yaralı
07.05.2020 16:11 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:11

BEYOĞLU'nda iki kişi arasında çıkan tartışmada silahla ateş edildi.

BEYOĞLU'nda iki kişi arasında çıkan tartışmada silahla ateş edildi. Taraflardan biri silahını çıkartarak önce tartıştığı kişiyi vururken, silahtan çıkan maganda kurşunu sokaktaki yaşlı bir adamı yaraladı.

Beyoğlu, Bademlik Mahallesi, Talip Paşa Sokağı üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önceden husumetli oldukları öğrenilen iki kişi, karşılaştıkları sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri yanında bulundurduğu silahını çıkararak karşı tarafa ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri karşı tarafın omzuna isabet etti. Bir diğer kurşun ise olayla alakası olmayıp o sırada pazardan evine dönen yaşlı bir erkeğe isabet etti. Şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Silah sesleri üzerine sokakta büyük panik yaşanırken olay polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kavganın tarafı olan yaralı ile maganda kurşunu kurbanı Mustafa A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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