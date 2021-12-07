Beyoğlu'nda iki kişinin silahla yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Beyoğlu'nda iki kişinin otomobilde silahla yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Beyoğlu'nda iki kişinin otomobilde silahla yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Irmak Caddesi'nde, 34 COP 236 plakalı otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişiye, trafik ışıklarında kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan tarafından silahla ateş edildi.
Kurşunların isabet ettiği Y.K ve M.A. otomobille olay yerinden uzaklaşarak, yakındaki trafik polislerinden yardım istedi. Otomobilde yaralı kişilerin olduğunu gören polislerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Saldırının gerçekleştiği yerde ve otomobilde detaylı inceleme yapan polis, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
İki kişinin yaralandığı saldırı anı, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri