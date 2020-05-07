Beyoğlu'nda iki kişi silahlı saldırıya uğradı
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Beyoğlu'nda iki kişi silahlı saldırıya uğradı

Beyoğlu'nda iki kişi silahlı saldırıya uğradı
07.05.2020 15:23 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:24

Beyoğlu'nda iki kişi silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.

Beyoğlu'nda iki kişi silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Sütlüce Bademlik Camii önünde yaşandı. İki kişiyi cadde ortasında kurşunlayan saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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