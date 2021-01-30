Beyoğlu'nda iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü
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Beyoğlu'nda iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

30.01.2021 18:01 | Son Güncelleme: 30.01.2021 18:04
Beyoğlu'nda iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda iki katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu'nda iki katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Piri Paşa Mahallesi Solak Çeşme Sokak'taki iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevredekiler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Yangın sırasında binada bulunan baba ve oğlu kendini dışarıya attı.

Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken bina kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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