Beyoğlu'nda iki grup arasındaki silahlı kavgada 7 kişi yaralandı - Haberler

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Beyoğlu'nda iki grup arasındaki silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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Beyoğlu'nda iki grup arasındaki silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

Kılıçalipaşa Mahallesi Tophane Parkı içerisinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Olayda F.B.G, S.S, N.Ü, İ.D.S, M.F.İ, E.Ü. ve E.S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, silahlı kavgaya karıştıkları tespit edilen E.B, M.B. ve F.B. adlı şüphelileri gözaltına aldı.

Bu arada, 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Tophane, Beyoğlu, kavga, Güncel, Haberler

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