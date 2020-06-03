Beyoğlu'nda iki grup arasındaki kalaşnikoflu çatışmalar kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beyoğlu'nda iki grup arasındaki kalaşnikoflu çatışmalar kamerada

Beyoğlu'nda kalaşnikof ve pompalı tüfeklerle birbirlerine saldıran iki grup arasındaki çatışmaların görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda iki grup arasındaki kalaşnikoflu çatışmalar kamerada
03.06.2020 15:32 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:35

Beyoğlu'nda kalaşnikof ve pompalı tüfeklerle birbirlerine saldıran iki grup arasındaki çatışmaların görüntüleri ortaya çıktı. Olaylarla ilgili polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 4 kişinin yakalandığı, çete liderlerinin halen arandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Beyoğlu'nda iki grup arasında silahlı çatışmalar yaşandı. Çatışmalardan ilki Kasımpaşa'da 22 Ocak'ta gece saatlerinde gerçekleşti. Burada 4 şahıs silahlarla lüks otomobil içerisindeki kişiye ateş açarken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sırasında çevrede bulunan bir kişinin kaçışı da görüntülere yansırken sürücünün kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

Gruplar arasındaki ikinci çatışma ise Kaptanpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Bu olay da güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde çete üyelerinin silahlarla karşı gruptaki kişilere saldırarak 1 kişiyi yaraladığı görülüyor.

Gruplar arasında yaşanan üçüncü olayda ise Fetihtepe Mahallesi'nde 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Beyoğlu'nda toplamda 3 kişinin yaralandığı olayların ardından polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda saldırılara katılan şahıslardan 4'ünün yakalandığı, çete liderlerinin halen arandığı öğrenildi.

8İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor Haber
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldü Haber
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı Haber
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü Haber
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi
Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde başka bir hastalık patlak verdi
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde başka bir hastalık patlak verdi
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Sağlık Bakanı Koca, salgın sürecinde 'en güvenilir bilgi kaynağı' çıktı
Sağlık Bakanı Koca, salgın sürecinde "en güvenilir bilgi kaynağı" çıktı
Kayserisporlu Miguel Lopes, kızının kendisine makyaj yapmasına izin verdi
Kayserisporlu Miguel Lopes, kızının kendisine makyaj yapmasına izin verdi
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'den Acun Ilıcalı açıklaması: Henüz anlaşamadık ama görüşmeler sürüyor
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'den Acun Ilıcalı açıklaması: Henüz anlaşamadık ama görüşmeler sürüyor
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs, 2 kardeşini uykusunda bıçakladı
Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs, 2 kardeşini uykusunda bıçakladı
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı
Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı
Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı
Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akbağ Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Mete Gazoz Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Beyoğlu'nda iki grup arasındaki kalaşnikoflu çatışmalar kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 15:35:57. #1.15#
title