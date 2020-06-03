Beyoğlu'nda iki grup arasındaki kalaşnikoflu çatışmalar kamerada
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Beyoğlu'nda iki grup arasındaki kalaşnikoflu çatışmalar kamerada

Beyoğlu'nda kalaşnikof ve pompalı tüfeklerle birbirlerine saldıran iki grup arasındaki çatışmaların görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda iki grup arasındaki kalaşnikoflu çatışmalar kamerada
03.06.2020 15:10 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:16

Beyoğlu'nda kalaşnikof ve pompalı tüfeklerle birbirlerine saldıran iki grup arasındaki çatışmaların görüntüleri ortaya çıktı. Olaylarla ilgili polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 4 kişinin yakalandığı, çete liderlerinin halen arandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Beyoğlu'nda iki grup arasında silahlı çatışmalar yaşandı. Çatışmalardan ilki Kasımpaşa'da 22 Ocak'ta gece saatlerinde gerçekleşti. Burada 4 şahıs silahlarla lüks otomobil içerisindeki kişiye ateş açarken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sırasında çevrede bulunan bir kişinin kaçışı da görüntülere yansırken sürücünün kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

Gruplar arasındaki ikinci çatışma ise Kaptanpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Bu olay da güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde çete üyelerinin silahlarla karşı gruptaki kişilere saldırarak 1 kişiyi yaraladığı görülüyor.

Gruplar arasında yaşanan üçüncü olayda ise Fetihtepe Mahallesi'nde 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Beyoğlu'nda toplamda 3 kişinin yaralandığı olayların ardından polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda saldırılara katılan şahıslardan 4'ünün yakalandığı, çete liderlerinin halen arandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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