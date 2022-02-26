BEYOĞLU'nda, İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine çarptı. Kazada, büfe işletmecisi hafif şekilde yaralanırken, o sırada müşteri olmaması olası bir facianın yaşanmasını önledi.

Kaza, Piri Paşa Mahallesi Kalaycıbahçe Şaban Deresi Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 54 HT hat numarasıyla Hasköy-Taksim seferini yapan İETT otobüsü sürücüsü son durak olan Kalaycıbahçe'de yolcularını indirdikten sonra perona yanaşmak istedi. Sürücünün manevra yaptığı sırada, iddiaya göre otobüsün elektronik aksamında arıza meydana geldi. Sürücünün kontrolünden çıkan otobüs, önce Halk Ekmek büfesine ardından da ağaca çarptı. Otobüs ve büfenin ağır hasar gördüğü kazada büfe işletmecisi Hüseyin Uluocak hafif şekilde yaralandı. Uluocak, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kazayı gören esnaf Gökhan Kesegen ise "Bir anda hızlı bir şekilde girdi. Allah'tan ekmek kuyruğu yoktu. Yazık günah. Bu niye oluyor, nasıl oluyor, anlamadım ben de" dedi.