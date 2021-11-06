BEYOĞLU'NDA İÇERİ ALINMADIĞI BARIN KORUMASINI VURDU - Haberler
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BEYOĞLU'NDA İÇERİ ALINMADIĞI BARIN KORUMASINI VURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYOĞLU'nda bara alınmayan kişi, kapıda bekleyen korumayı ve yabancı uyruklu bir müşteriyi tabancayla vurdu.

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU'nda bara alınmayan kişi, kapıda bekleyen korumayı ve yabancı uyruklu bir müşteriyi tabancayla vurdu. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli daha sonra polis tarafından yakalandı.

Olay, geçen salı saat 23.00 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi'ndeki barda yaşandı. Buraya gelen E.A. isimli kişi,

içeri alınmadı. E.A bir süre sonra bar önüne arkadaşıyla tekrar geldi. E.A. arkadaşını konuşması için kapıda bekleyen korumanın yanına gönderdi. Arkadaşı da içeri alınmadı. E.A. arkadaşından aldığı tabancayla bara yönelerek ateş etti. Barın giriş kapısı önünde arkası dönük olan koruma A.B uğradığı silahlı saldırıda baldırından vurularak yaralanırken, barda bulunan yabancı uyruklu bir müşteri de yine baldırından vuruldu. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren E.A olay sonrası koşarak kaçarken, 2 yaralı da sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu saldırgan E.A'yı Fatih'te yakaladı. Gözaltına alınan saldırgan polis merkezine götürüldü. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BEYOĞLU'NDA İÇERİ ALINMADIĞI BARIN KORUMASINI VURDU

BEYOĞLU'NDA İÇERİ ALINMADIĞI BARIN KORUMASINI VURDU

BEYOĞLU'NDA İÇERİ ALINMADIĞI BARIN KORUMASINI VURDU

BEYOĞLU'NDA İÇERİ ALINMADIĞI BARIN KORUMASINI VURDU

BEYOĞLU'NDA İÇERİ ALINMADIĞI BARIN KORUMASINI VURDU

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